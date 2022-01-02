الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، كافة مواطنيها الراغبين بالسفر في ظل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، بتأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم.وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة".وأضافت: "أن الإصابات تقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها إحتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها".وأشارت الوزارة إلى أن تلك التطورات ستعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.