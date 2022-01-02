فرنسا تقرر تخفيف إجراءات عزل المصابين بفيروس (كورونا)



وقالت وزارة الصحة في بيان: "إن المصابين الملقحين بالكامل سيتعين عليهم اعتبارا من غد أن يحجروا أنفسهم لمدة 7 أيام، بغض النظر عن المتحور المصابين به، ويمكن خفض هذه الفترة إلى 5 أيام إذا ما ثبت مخبريا خلوهم من الفيروس".



وأضافت: "أن الملقحين بالكامل الذين يثبت أنهم خالطوا مصابين بالفيروس لن يضطروا اعتبارا من غد لعزل أنفسهم، لكن سيتعين عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية وإجراء فحوصات منتظمة".



وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الفيروسية الأولية المتاحة تشير إلى وقت حضانة أقصر للمتحور (أوميكرون) بالمقارنة مع المتحورات السابقة، مما يتيح خفض مدة العزل.



الجدير ذكره، أن قبل هذه التعديلات كان يتوجب على المصابين بالفيروس عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، في حين كان يفترض بالمخالطين لأي مصاب بالمتحور (أوميكرون) أن يعزلوا أنفسهم لمدة سبعة أيام على الأقل.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تخفيف إجراءات عزل الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) ومخالطيهم اعتباراً من غد الاثنين للملقحين بالكامل.