خاطر: المواطنون بالضفة انتقلوا إلى مرحلة تحمل عبء المواجهة

رام الله - دنيا الوطنأكدت مرشحة قائمة "القدس موعدنا"، الكاتبة لمى خاطر، اليوم السبت، أن الفلسطينيين في الضفة المحتلة، انتقلوا من مرحلةاستصراخ العالم إلى مرحلة إدراك الواجب وتحمل عبء المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت خاطر: "يمكن أن نتحدث عن مقاومة شعبية مجدية ورادعة للاحتلال في الضفة الغربية"، وأضافت "هذه المقاومة الشعبية تمكن عناصر مهمة منها الاستمرار، والتطور، والحشد لقطاعات كبيرة".ونبهت إلى أن مقاومة قرية برقة في شمال غرب نابلس، أعلت من قيمة التعاضد الشعبي مع القرى المجاورة، وأضافت أن "معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة ضد الاحتلال في مايو الماضي، جددت وعي الجماهير بجدوى مقاومة الاحتلال بكل الأشكال".وشددت خاطر على أن هذا الحراك الشعبي ينبغي أن يدعم ويعزز حتى يستمر، ومنذ أسابيع تندلع في قرية برقة مواجهات عنيفة، أُصيب خلالها مئات المواطنين الذين يستبسلون في الدفاع عن قريتهم وصد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على قريتهم.وتحتشد من الفلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة إلى جانب أهالي قرية بُرقة للتصدي لهجمات وعربدات المستوطنين التيتصاعدت بشكل بربري بحماية قوات الاحتلال، منذ منتصف الشهر الماضي.وبالتزامن مع ذلك، تندلع مواجهات عنيفة في بلدات بيتا وبزاريا وبيت دجن قضاء نابلس، يشعل خلالها شبان "الإرباك الليلي" الإطارات المطاطية ويرشقوا قوات الاحتلال بالحجارة وقنابل"المولوتوف" الحارقة، ودعت حركة (حماس) في وقت سابق إلى النفير ونصرة أهالي قرية برقة، وحثت على الانضمام لـ”السواعد الرامية” ولجان مقاومة المستوطنين.