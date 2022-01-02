الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) حول العالم إلى 289 مليونا و251 ألفا و882 حالة، بحسب جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و440 ألفا و643 وفاة".وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة".وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 825 ألفا و816 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و367 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 481 ألفا و486 وفاة.