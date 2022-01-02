إصابات في برقة والأهالي يستنفرون للتصدي للمستوطنين



وتشهد قرية "برقة" الثائرة، منذ الـ 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، مواجهات يومية مع قطعان المستوطنين التي تعربد

بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض عودتهم لمستوطنة "حومش" المخلاة التي نفذت في محيطها عملية إطلاق نار قتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان آخرأن منتصف الشهر الماضي.



وكان نشطاء قد أطلقوا عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع برقة حملت وسم #أنقذوا_برقة و#برقة_تقاوم للتعبير

عن تضامنهم مع أهالي القرية وغضبهم من الهجمات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال التي تؤمن الحماية لهم.



رام الله - دنيا الوطنأصيب قرابة 20 مواطنا حتى اللحظة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، بينثوار فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس.واستنفر ثوار وأهالي برقة لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتوقعة على القرية وسكانها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على مداخل القرية، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية عند مدخل القرية، وتصدوا لاعتداءات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال مدخل برقة الرئيس لمنع التحام ثوار القرى المجاورة مع أهالي القرية، وأطلقت قنابلالغاز السام تجاه الشبان، وهتف الشبان خلال المواجهات للمقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام وقائدها محمد الضيف، داعين أهالي القرى المجاورة إلى النفير لمواجهة الاحتلال والتصدي لاعتداءات المستوطنين.وقال القيادي في حماس، حسين أبو كويك من برقة: "سنواصل هذه المقاومة الشعبية التي تؤرق العدو وتقلب الموازين فوقرأسه"، وأضاف أبو كويك أن "صواريخ المقاومة جاهزة لتدك الاحتلال نصرةً لشباب برقة".وتأتي دعوات القرية للنفير ضمن فعاليات حماية القرية ورفض الاعتداء عليها، في أعقاب إعلان المستوطنين نيتهم التظاهرفي مستوطنة "حومش" المخلاة، الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم.