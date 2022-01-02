شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار صوب الأراضي الزراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية في خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعدة صواريخ أدت إلى اشتعال النيران داخله، دون وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال، ثلاث نقاط للرصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق بلدتي بين لاهيا وبيت حانون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت قناة (الأقصى) الفضائية: "إن المقاومة الفلسطينية استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية غرب مدينة غزة بصاروخي (سام 7) في تطور نوعي".

وكانت المقاومة الفلسطينية، استهدفت في وقت سابق، بنيران مضاداتها الأرضية، طائرات الاحتلال الحربية التي استهدفت موقع القادسية.

كما أفادت مصادر محلية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن طائراته قصفت مجمعاً لإنتاج الصواريخ في غزة، رداً على إطلاق الصواريخ تجاه شواطئ غوش دان صباح السبت.

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