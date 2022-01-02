"التربية" تُنظّم المؤتمر السادس لمسابقة البحث العلمي حول المعايير المهنية لمدير المدرسة



واستعرض المؤتمر أوراق الباحثين الفائزين الذين تنافسوا في مسابقة البحث العلمي، والتي اندرجت في إطار المعايير المهنية لمدير المدرسة في فلسطين، للخروج بتوصيات تؤخذ بعين الاعتبار عند تطوير المعايير.



وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. محمد عواد أهمية البحث العلمي في رفد القطاع التربوي والمجتمع بمختلف المعارف والبيانات الضرورية، لافتاً إلى أنّ المعايير الخاصة بمدير المدرسة تهدف إلى تطوير الأداء التعليمي، مشدداً على أن تكون الأبحاث مستندة إلى بيانات ومعلومات صحيحة، مشيدا بجهود القائمين على هذا المؤتمر النوعي، مؤكداً سعي الوزارة لتبني هذا المؤتمر كنهج دائم للتطوير الذاتي.



بدوره، تطرّق مدير هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر إلى أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في تشجيع عملية البحث العلمي لموظفي وزارة التربية وكادرها التعليمي عَبر مشاركة الميدان التربوي.



من جانبها، استعرضت منسقة المسابقة هدى أحمد تفاصيل هذه المسابقة، وآليات التحكيم من قبل اللجنة.



وفي نهاية المؤتمر تم توزيع الشهادات التقديرية والجوائز على الباحثين.



يذكر أن أعضاء لجنة التحكيم تضم: هدى أحمد، وأماني هواش، وسمير جبرة، ومراد عبد الغني.







رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم، اليوم، المؤتمر السادس حول البحث العلمي للمعايير المهنية لمدير المدرسة، إذ بلغ عدد الأبحاث المقترحة 38 بحثاً، تم قبول 32 منها، واختيار أفضل 8 أبحاث لعرض ملخصاتها.