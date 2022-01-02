الاحتلال يُخطر بإزالة منشأتين سكنيتين في جنين





سلم الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أهالي خربة "أم الريحان" جنوب غرب مدينة جنين إخطاراً بهدم منشأتين سكنيتين في أراضي الخربة.وبيَّن رئيس مجلس "أم الريحان" مجدي زيد أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وسلمت الأشقاء جهاد وعلي عمر زيد إخطارات بإزالة مساكنهم قيد الإنشاء في القرية بحجة البناء دونترخيص.وأشار جهاد زيد إلى أنَّ الإخطار تضمن مهلة 96 ساعة للاعتراض، وأن المجلس وأصحاب المنازل بدأوا بإجراءات قانونية لمنع الهدم، مؤكداً أنّ أصحاب المنازل يملكون أوراقاً ثبوتية بملكيتهم للأراضي.وتعد "أم الريحان" من الخرب الصغيرة جنوب غرب مدينة جنين، تتبع لبلدة يعبد وعدد سكانها يقارب 500 نسمة.وتعاني "أم الريحان" من قبضة الاستيطان في محيطها، حيث يحيط بها أربع مستوطنات وهي "ريحان، شاكيد، حنانيت، وتلمنحاشيه"، إضافة لمصادرة مساحات من أراضيها لصالح بناء الجدار الاستيطاني، والذي تغلغل فيها ملتهما الأراضي الزراعية.