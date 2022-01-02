دولي

هل سيتم فرض إغلاق صحي تام في إسرائيل لوقف تفشي (كورورنا)؟

هل سيتم فرض إغلاق صحي تام في إسرائيل لوقف تفشي (كورورنا)؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقد كبار المسؤولين في الجهاز الصحي الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه حين تتراوح الحالات المرضية الخطيرة بـ (كورونا) في المستشفيات بين (1200 -  1500)، فإنهم سيطالبون بفرض إغلاق تام تحسباً لانهيار هذه المستشفيات.

ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية بأنه وفقاً للتقديرات سنصل إلى هذا الوضع في غضون أربعة أسابيع.

وقد وصل مؤشر تكاثر العدوى إلى واحد فارزة 76 بعد أن اكتشفت  في البلاد أول أمس الجمعة أكثر من 5400 إصابة بـ (كورونا). 

وبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة مائة بينهم سبعة وعشرون لا يقوون على التنفس ذاتيًا، وتوفي بالوباء منذ ظهوره في إسرائيل  8244 شخصاً.



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