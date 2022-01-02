شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحراسة قبل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد
وذلك خلال الفترة الصباحية.

وتجري الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة
30 ألفا في عام 2019.

وخلال الاقتحامات، كان المستوطنون يؤدون صلوات تلمودية، ويرفعون علم الاحتلال، وينفخون في البوق.

ومن أبرز الانتهاكات بحق الأقصى خلال عام 2021م، إجراء الاحتلال مسح ضوئي لساحات الأقصى لم يُعرف الهدف منها حتى اللحظة، وإغلاق أبوابه باستمرار، ومنع المصلين من الدخول أو الخروج إليه.

أخبار ذات صلة

هئية شؤون الأسرى: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد

هئية شؤون الأسرى: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد

فدا: الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأسير هشام أبو هواش

فدا: الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأسير هشام أبو هواش

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الداخلية تعلن موعد إصدار الدفعة الثالثة من موافقات لم الشمل لقطاع غزة والضفة

الداخلية تعلن موعد إصدار الدفعة الثالثة من موافقات لم الشمل لقطاع غزة والضفة

إصابة شاب بمواجهات في &#34;العيساوية&#34; واعتقال طفل من &#34;الشيخ جراح&#34;

إصابة شاب بمواجهات في "العيساوية" واعتقال طفل من "الشيخ جراح"

مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة مستوطنيْن في حزما

مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة مستوطنيْن في حزما

الشخرة: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) لـ77 إصابة في فلسطين

الشخرة: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) لـ77 إصابة في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فدا: الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأسير هشام أبو هواش

فدا: الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأسير هشام أبو هواش

إصابة شاب بمواجهات في &#34;العيساوية&#34; واعتقال طفل من &#34;الشيخ جراح&#34;

إصابة شاب بمواجهات في "العيساوية" واعتقال طفل من "الشيخ جراح"

مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة مستوطنيْن في حزما

مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة مستوطنيْن في حزما

إصابات في برقة والأهالي يستنفرون للتصدي للمستوطنين

إصابات في برقة والأهالي يستنفرون للتصدي للمستوطنين

&#34;التربية&#34; تُنظّم المؤتمر السادس لمسابقة البحث العلمي حول المعايير المهنية لمدير المدرسة

"التربية" تُنظّم المؤتمر السادس لمسابقة البحث العلمي حول المعايير المهنية لمدير المدرسة

الاحتلال يُخطر بإزالة منشأتين سكنيتين في جنين

الاحتلال يُخطر بإزالة منشأتين سكنيتين في جنين

الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكرياً على المدخل الغربي لمدينة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكرياً على المدخل الغربي لمدينة الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

منوعات

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

عربي

الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم

الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين اعتباراً من 10 يناير الجاري

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين اعتباراً من 10 يناير الجاري

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة و783 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة و783 إصابة جديدة بـ(كورونا)