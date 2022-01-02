عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحراسة قبل قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجدوذلك خلال الفترة الصباحية.وتجري الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة30 ألفا في عام 2019.وخلال الاقتحامات، كان المستوطنون يؤدون صلوات تلمودية، ويرفعون علم الاحتلال، وينفخون في البوق.ومن أبرز الانتهاكات بحق الأقصى خلال عام 2021م، إجراء الاحتلال مسح ضوئي لساحات الأقصى لم يُعرف الهدف منها حتى اللحظة، وإغلاق أبوابه باستمرار، ومنع المصلين من الدخول أو الخروج إليه.