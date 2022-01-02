الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الخالق النتشة



وبتاريخ 4/3/2021 جددت محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق القيادي النتشة للمرة الثانية لمدة 6 شهور، واعتقل القيادي النتشة (62 عامًا)، في 8/9/2020 من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل خلال حملة شنها الاحتلال، وصدر بحقه قرارًا بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.



ونقل عند اعتقاله إلى سجن عوفر، حيث عزلته قوات الاحتلال في الزنازين بحجة الحجر الصحي، وجاء اعتقاله في حينها ولم يمض على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى 7 أشهر فقط، علمًا بأنه اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 20 عامًا، كان أطولها لمدة 10 سنوات متتالية.



والقيادي النتشة أحد المبعدين إلى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1991، وكان هدم الاحتلال منزله عام 2002، واعتُقل عدة مرات تحت الاعتقال الإداري المتجدد، رغم أنه يعاني من أمراض أبرزها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في

الكلى، وتعرض لإهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال خلال اعتقالاته المتكررة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مددت الاعتقال الإداري للأسير القيادي في حركةحماس عبد الخالق النتشة من الخليل، لمدة أربعة أشهر.ومددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي النتشة، بعد أن رفضت محكمتها العسكرية في 13 ديسمبر الجاري وللمرةالثانية استئنافا ضد قرار اعتقاله الإداري الثالث، والنتشة معتقل إداريًا منذ 15 شهرًا، وكانت محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحقه لمدة 4 أشهر بتاريخ 2/9/2021.