أمريكا تلغي نحو 2500 رحلة جوية بسبب (كورونا) والأحوال الجوية
ألغت الولايات المتحدة، أمس السبت، 2584 رحلة جوية منذ بداية العام، بواقع نصف الرحلات الجوية الملغاة تقريبا بالعالم التي بلغ عددها 4501، وفق موقع (فلايت أوير) الإلكتروني.
وأضاف الموقع: "تم إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم".
وتابع: "شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأكثر تضررا هي شركة "ساوث ويست"، التي اضطرت إلى إلغاء 13% من رحلاتها".
ونتيجة تردي الظروف الجوية، ساد الاضطراب مطارات شيكاغو شمالي البلاد، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة.
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