أمريكا تلغي نحو 2500 رحلة جوية بسبب (كورونا) والأحوال الجوية

رام الله - دنيا الوطنألغت الولايات المتحدة، أمس السبت، 2584 رحلة جوية منذ بداية العام، بواقع نصف الرحلات الجوية الملغاة تقريبا بالعالم التي بلغ عددها 4501، وفق موقع (فلايت أوير) الإلكتروني.وأضاف الموقع: "تم إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم".وتابع: "شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأكثر تضررا هي شركة "ساوث ويست"، التي اضطرت إلى إلغاء 13% من رحلاتها".ونتيجة تردي الظروف الجوية، ساد الاضطراب مطارات شيكاغو شمالي البلاد، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة.