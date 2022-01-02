دولي

أمريكا تلغي نحو 2500 رحلة جوية بسبب (كورونا) والأحوال الجوية

أمريكا تلغي نحو 2500 رحلة جوية بسبب (كورونا) والأحوال الجوية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ألغت الولايات المتحدة، أمس السبت، 2584 رحلة جوية منذ بداية العام، بواقع نصف الرحلات الجوية الملغاة تقريبا بالعالم التي بلغ عددها 4501، وفق موقع (فلايت أوير) الإلكتروني.

وأضاف الموقع: "تم إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم".

وتابع: "شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأكثر تضررا هي شركة "ساوث ويست"، التي اضطرت إلى إلغاء 13% من رحلاتها".

ونتيجة تردي الظروف الجوية، ساد الاضطراب مطارات شيكاغو شمالي البلاد، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة.

أخبار ذات صلة

لستة أشهر.. فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

لستة أشهر.. فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

إسرائيل: تحذيرات من اكتظاظ المستشفيات بمرضى (كورونا)

إسرائيل: تحذيرات من اكتظاظ المستشفيات بمرضى (كورونا)

مصرع 12 شخصاً على الأقل في تدافع بضريح ديني في الهند

مصرع 12 شخصاً على الأقل في تدافع بضريح ديني في الهند

إيران: حريق يتسبب بتوقف العمل في منصة غاز

إيران: حريق يتسبب بتوقف العمل في منصة غاز

إيران تعلن فشل مهمة صاروخ أطلقته إلى الفضاء

إيران تعلن فشل مهمة صاروخ أطلقته إلى الفضاء

بقيمة ثلاثة مليارات دولار.. تفاصيل صفقة عسكرية ضخمة توقعها إسرائيل مع الولايات المتحدة

بقيمة ثلاثة مليارات دولار.. تفاصيل صفقة عسكرية ضخمة توقعها إسرائيل مع الولايات المتحدة

بريطانيا: كيف قام مصرف بتوزيع 170 مليون دولار بـ &#34;الخطأ&#34;؟

بريطانيا: كيف قام مصرف بتوزيع 170 مليون دولار بـ "الخطأ"؟

إسرائيل توقع على صفقة لشراء 12 مروحية وطائرتين للتزود بالوقود

إسرائيل توقع على صفقة لشراء 12 مروحية وطائرتين للتزود بالوقود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكرياً على المدخل الغربي لمدينة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكرياً على المدخل الغربي لمدينة الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الخالق النتشة

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الخالق النتشة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

إصابة شخصين جراء القاء حجارة على حافلة للمستوطنين قرب بلدة حزما بالقدس

إصابة شخصين جراء القاء حجارة على حافلة للمستوطنين قرب بلدة حزما بالقدس

الرجوب: سنبدأ باجتماعات للمركزية والثوري خلال اليومين المقبلين وعلى حماس تسليم المعابر للحكومة

الرجوب: سنبدأ باجتماعات للمركزية والثوري خلال اليومين المقبلين وعلى حماس تسليم المعابر للحكومة

زوارق الاحتلال تطلق قابل إنارة شمال القطاع

زوارق الاحتلال تطلق قابل إنارة شمال القطاع

اللجنة الدولية تتحدث عن الوضع الصحي للأسير أبو هواش

اللجنة الدولية تتحدث عن الوضع الصحي للأسير أبو هواش

منوعات

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

شاهد: غادة عبدالرازق &#34;لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري&#34;

شاهد: غادة عبدالرازق "لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري"

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

عربي

الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام بحياته

الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام بحياته

الإمارات تعلن عن إجراءات سفر جديدة لمواطنيها

الإمارات تعلن عن إجراءات سفر جديدة لمواطنيها

مكتب حمدوك يكشف حقيقة وضعه قيد الإقامة الجبرية

مكتب حمدوك يكشف حقيقة وضعه قيد الإقامة الجبرية