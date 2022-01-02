الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم مساعدته منفذ عملية الطعن شمال سلفيت الجمعة الماضية



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الشاب أصيب بالرصاص أسفل البطن، حيث منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من التعامل معه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله ونقله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.



وأفادت القناة (14) الإسرائيلية، بأن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك)، يلاحقان سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ محاولة الطعن إلى متفرق (جيتي).





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فلسطينياً بزعم مشاركته في مساعدة منفذ عملية الطعن التي وقعت عند مفرق جيتي شمال سلفيت أول أمس الجمعة، وفق القناة (14) الإسرائيلية.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استشهد الشاب أمير عاطف ريان، من بلدة قراوة بني حسان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب مفترق (جيتي) غرب سلفيت.