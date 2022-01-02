شؤون فلسطينية

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير.

وقالت الهيئة: "إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".

كما دعت المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.








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