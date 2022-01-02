طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير.
وقالت الهيئة: "إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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