طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين





وقالت الهيئة: "إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".



كما دعت المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





















رام الله - دنيا الوطنتعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير.