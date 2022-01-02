النيابة العامة والشرطة تفتح تحقيقاً بواقعة وفاة قاضي عسكري شرق طولكرم

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة والنيابة العسكرية تحقيقا فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطن ويعمل قاضي عسكري يبلغ من العمر 51 عاماً وجد متوفياً في منزله الكائن بقرية اكتابا شرقي طولكرم .وذكر لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "بأنه وبناء على بلاغ ورد من الهلال الأحمر لغرفة عمليات الشرطة في المحافظة حول وفاة مواطن يبلغ من العمر 51 عاماً بظروف غير طبيعية في منزله الكائن في قرية اكتاباً شرق مدينة طولكرم، تحركت النيابة العامة والنيابة العسكرية برفقة قوة من الشرطة وفريق الأدلة والدوريات المشتركة من الأجهزة الأمنية لإجراء الكشف والمعاينة على المكان".و أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف أسباب الوفاة.