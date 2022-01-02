الطقس: أجواء غائمة باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم يوم الأربعاء ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.