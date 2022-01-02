أول تعليق من حماس على استهداف الاحتلال لموقع يتبع للمقاومة بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الأحد، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط والأراضي الزراعية بالقطاع يضاف لسجل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.وأكد قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، موجهاً التحية لـ "رجال المقاومة الذين تصدو لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة".وقالت قناة (الأقصى) الفضائية، فجر اليوم الأحد، إن المقاومة الفلسطينية استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية غرب مدينة غزة بصاروخي (سام 7) في تطور نوعي.وكانت المقاومة الفلسطينية، استهدفت في وقت سابق، بنيران مضاداتها الأرضية، طائرات الاحتلال الحربية التي استهدفت موقع القادسية غرب مدينة خانيونس، جنوب القطاع.كما أفادت مصادر محلية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.