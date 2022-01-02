شؤون فلسطينية

المقاومة تستهدف طائرات الاحتلال المروحية بصاروخي (سام 7) غرب غزة

المقاومة تستهدف طائرات الاحتلال المروحية بصاروخي (سام 7) غرب غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الأقصى) الفضائية، فجر اليوم الأحد، إن المقاومة الفلسطينية استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية غرب مدينة غزة بصاروخي (سام 7) في تطور نوعي.

وكانت المقاومة الفلسطينية، استهدفت في وقت سابق، بنيران مضاداتها الأرضية، طائرات الاحتلال الحربية التي استهدفت موقع القادسية غرب مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر محلية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

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