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شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة في خانيونس

طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بعد منتصف الليل، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية في خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعدة صواريخ.

وأغارت الطائرات على موقع القادسية، غرب خانيونس بصاروخ من الطائرات المروحية، ومن ثم قصفته الطائرات الحربية بأربعة صواريخ على الأقل.

وقصفت مدفعية الاحتلال، ثلاث نقاط رصد تابعة للضبط الميداني، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

من جهتها، ردت فصائل المقاومة بإطلاق نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في أجواء جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومة أطلقت عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر، وذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي للقطاع.

 

 

 





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