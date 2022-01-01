اللجنة الدولية تتحدث عن الوضع الصحي للأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنتحدثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تفاصيل الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 138 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.وأعربت اللجنة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش، مؤكدة أن طواقمها تواصل زيارتها لها بصورة منتظمة، وأنها ستستمر في متابعة وضعه الصحي عن كثب.وقالت اللجنة: "من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 138 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ "أبو هواش" في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة.وأضافت: "ومثل سائر المضربين عن الطعام، إننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية".