شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 27 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ديسمبر

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 27 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ديسمبر
رام الله - دنيا الوطن
رصدت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، خلال شهر ديسمبر/ كانون أول 2021 ، أكثر من (27) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما سجل التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية أكثر من (4) انتهاكات من قبل إدارة شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني .

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه (27) حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة أكثر من (10) صحفيين، تم الاعتداء عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، مستخدمين الرصاص المعدني والرصاص والاسفنجي وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والسحل والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم بألفاظ نابية، وهم شادي جراعة، معاذ وشحة، محمود عليان، فاروق شحادة، حافظ صبرة، سامر خويرة، وفا عواد، إيهاب الضميري، فادي ياسين، عدا عن اعتداء الاحتلال على عدد من الصحفيين خلال  تغطيتهم  جرائم الاحتلال في هدم جرافاتها لأحد المنازل في قرية العيسوية.

فيما استدعت قوات الاحتلال (2 ) من الصحفيين، وهما مشهور الوحواح ورائد الشريف للتحقيق معهما، وبشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام ، سجل التقرير عدد(1) حالة تم فيها تجديد اعتقال للمرة الثانية على التوالي الاعتقال الإداري بحق الأسير الكاتب عبدالكريم زيادة من بيتونيا غرب رام الله لمدة 4 شهور.

واستمراراً لطمس جرائم الاحتلال بحق المواطنين، منعت قوات الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين من التغطية وممارسة مهامهم، حيث سجلت اللجنة أكثر من (11) حالة منع وعرقلة مشاركة وتغطية للصحفيين وسط اعمال استفزازية  من قبل الاحتلال ومستوطنيه ودفع وركل وتعرضهم لاعتداءات، واطلاق نار على الصحفيين معتصم سقف الحيط، وسجى العلمي، بهدف ابعادهم عن تغطية  جرائم الاحتلال.

الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدد(1) لمطبعة تعود لأحد المواطنين بمدينة الخليل، وتفتيشها، ومصادرة معداتها، حيث تم تسجيل عدد مصادرة (1) لماكنات الطباعة الموجودة، وتقدر قيمة الماكنات المصادرة بـ 100 ألف شيكل.

كما سجل تقرير اللجنة حالة (1) مضايقات  للصحفيين داخل سجون الاحتلال، من خلال إجبار الصحفي أحمد العرابيد على دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل قبل أن تفرج عنه بعد اعتقال دام 4 سنوات و10 أشهر.

انتهاكات محاربة المحتوى الفلسطيني خلال عام2021

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، سجلت اللجنة (4) انتهاكات، جراء إقدام إدارات مواقع التواصل الاجتماعي،  وبالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق موقع فيس بوك صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، واغلاق صفحة راديو حياة، بالإضافة إلى حسابات المشرفين على إدارة الصفحة، وحذف موقع فيس بوك صفحة شبكة القدس الإعلامية للأخبار دون سابق انذار، كما حجب موقع  "فيسبوك" صفحة رئيس لجنة أهالي أســرى  الإعلامي القدس أمجد أبو عصب.

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