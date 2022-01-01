قناة (كان): إسرائيل قررت شن هجمات ضد قطاع غزة هذه الليلة

رام الله - دنيا الوطناكد إيتاي بلومنتال، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر شن هجمات ضد قطاع غزة هذه الليلة، لافتا إلى أنه خلال الساعات الأخيرة جرى فحص نطاق الرد.ونقلت القناة عن يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، قوله: "يجب الرد على إطلاق الصواريخ - لابد من الحفاظ على قوة الردع أمام حماس".وبحسب القناة ذاتها، فقد قال مصدر أمني إسرائيلي كبير: "سيكون هناك رد الليلة على غزة؛ هذا حدث خطير وغير مقبول، لا يمكن القبول بسياسة البرق".