اللواء زياد هب الريح والشيخ حاتم البكري يؤديان اليمن القانونية كوزيرين للداخلية والاوقاف

رام الله - دنيا الوطنأدى اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري، مساء اليوم السبت، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزيرين للداخلية والأوقاف.وحضر مراسم تأدية اليمن القانونية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يذكر ان رئيس الوزراء، هو من كان يتولى حقيبتي الداخلية والأوقاف، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة عام 2019