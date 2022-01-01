شؤون فلسطينية

حماس تعلق على الوضع الصحي الصعب للأسير هشام أبو هواش

حماس تعلق على الوضع الصحي الصعب للأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً حول الوضع الصحي الخطير للأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 138 يوماً.

واكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي له، أن حركته تتابع عن كثب، التداعيات الخطيرة على حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً هشام أبو هواش، لافتا إلى أن الاحتلال يستمر في تجاهله معاناته على الرغم من دخوله مرحلة الخطر الشديد.

وقال القانوع: "إن ذلك يدلل مجدداً على فاشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وتحديداً المضربين عن الطعام، ويؤكد نواياه العدوانية المبيتة بممارسة الإعدام البطيء ضد الأسير أبو هواش".

وفي السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس، أن حركته تحذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في غيّه وغطرسته في تجاهل معاناة الاسرى، محملاً اياه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعيا في الوقت ذاته كل المؤسسات الحقوقية والانسانية الى الخرج عن صمته، والقيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، والعمل على انقاذ حياتهم. لنحمّله المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش، وندعو كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها، والقيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى.  

ودعا القانوع، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتحام مع قضية الأسرى، وتشكيل أوسع حالة تضامن وإسناد مع الأسير أبو هواش.

أخبار ذات صلة

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 27 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ديسمبر

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 27 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ديسمبر

قناة (كان): إسرائيل قررت شن هجمات ضد قطاع غزة هذه الليلة

قناة (كان): إسرائيل قررت شن هجمات ضد قطاع غزة هذه الليلة

أبو مجاهد: أي مكروه يصيب الأسير أبو هواش سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع كلها

أبو مجاهد: أي مكروه يصيب الأسير أبو هواش سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع كلها

الشؤون المدنية بغزة تعلن جاهزيتها لاستقبال الحاصلين على لم الشمل

الشؤون المدنية بغزة تعلن جاهزيتها لاستقبال الحاصلين على لم الشمل

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

اللواء زياد هب الريح والشيخ حاتم البكري يؤديان اليمن القانونية كوزيرين للداخلية والاوقاف

اللواء زياد هب الريح والشيخ حاتم البكري يؤديان اليمن القانونية كوزيرين للداخلية والاوقاف

(الميادين): سرايا القدس رفعت حالة التأهب بصفوفها وأخلت جميع مواقعها وتستعد للساعات المقبلة

(الميادين): سرايا القدس رفعت حالة التأهب بصفوفها وأخلت جميع مواقعها وتستعد للساعات المقبلة

قلقيلية: إصابة 4 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابة 4 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 27 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ديسمبر

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 27 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ديسمبر

قلقيلية: إصابة 4 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابة 4 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وزارة القدس: المصادقة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم 177 مبنى خلال 2021

وزارة القدس: المصادقة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم 177 مبنى خلال 2021

نادي الأسير: أطباء يؤكدون أن الأسير أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

نادي الأسير: أطباء يؤكدون أن الأسير أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

هل سيرد جيش الاحتلال على اطلاق الصاروخين من قطاع غزة؟

هل سيرد جيش الاحتلال على اطلاق الصاروخين من قطاع غزة؟

الجهاد الإسلامي: أبو هوّاش يتعرض لعملية تصفية واغتيال

الجهاد الإسلامي: أبو هوّاش يتعرض لعملية تصفية واغتيال

&#34;الديمقراطية&#34;: ليكن العام الجديد عام إعادة بناء النظام السياسي واستعادة الوحدة الداخلية

"الديمقراطية": ليكن العام الجديد عام إعادة بناء النظام السياسي واستعادة الوحدة الداخلية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله بسلوان وآخر على هدم محله بالشيخ جراح

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله بسلوان وآخر على هدم محله بالشيخ جراح

منوعات

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

شاهد: غادة عبدالرازق &#34;لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري&#34;

شاهد: غادة عبدالرازق "لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري"

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

عربي

الإمارات تعلن عن إجراءات سفر جديدة لمواطنيها

الإمارات تعلن عن إجراءات سفر جديدة لمواطنيها

رئيس الوزراء العراقي يأمر بتوقيف ضباط عقب مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة

رئيس الوزراء العراقي يأمر بتوقيف ضباط عقب مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة

تونس: &#34;النهضة&#34; تعلن اعتقال الأمن لنور الدين البحيري نائب رئيس الحزب

تونس: "النهضة" تعلن اعتقال الأمن لنور الدين البحيري نائب رئيس الحزب

الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء

الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء