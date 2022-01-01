حماس تعلق على الوضع الصحي الصعب للأسير هشام أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً حول الوضع الصحي الخطير للأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 138 يوماً.واكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي له، أن حركته تتابع عن كثب، التداعيات الخطيرة على حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً هشام أبو هواش، لافتا إلى أن الاحتلال يستمر في تجاهله معاناته على الرغم من دخوله مرحلة الخطر الشديد.وقال القانوع: "إن ذلك يدلل مجدداً على فاشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وتحديداً المضربين عن الطعام، ويؤكد نواياه العدوانية المبيتة بممارسة الإعدام البطيء ضد الأسير أبو هواش".وفي السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس، أن حركته تحذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في غيّه وغطرسته في تجاهل معاناة الاسرى، محملاً اياه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعيا في الوقت ذاته كل المؤسسات الحقوقية والانسانية الى الخرج عن صمته، والقيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، والعمل على انقاذ حياتهم. لنحمّله المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش، وندعو كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها، والقيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى.ودعا القانوع، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتحام مع قضية الأسرى، وتشكيل أوسع حالة تضامن وإسناد مع الأسير أبو هواش.