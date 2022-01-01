(الميادين): سرايا القدس رفعت حالة التأهب بصفوفها وأخلت جميع مواقعها وتستعد للساعات المقبلة
نقلت قناة (الميادين)، عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن هناك تعليما برفع الجهوزية للرد في حال استشهاد الأسير المضرب عن الطعام، هشام أبو هواش، والذي دخل في حالة الغيبوبة.
وبحسب القناة، فقد قالت المصادر: "إنّ سرايا القدس رفعت حالة التأهب وأعلنت التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة، وأنّها أخلت جميع مواقعها وتستعد للساعات المقبلة"، مؤكدةً أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية والوسطاء أبلغوا استياءهم من التعنّت الإسرائيلي.
وأكدت مصادر الميادين، أن قيادة الجهاد الإسلامي استنفدت كل الوسائل السياسية بهدف حماية وإنقاذ الأسير أبو هواش.
وأكدت مصادر الميادين، أن قيادة الجهاد الإسلامي استنفدت كل الوسائل السياسية بهدف حماية وإنقاذ الأسير أبو هواش.
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