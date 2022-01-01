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مكتب حمدوك يكشف حقيقة وضعه قيد الإقامة الجبرية

مكتب حمدوك يكشف حقيقة وضعه قيد الإقامة الجبرية
رام الله - دنيا الوطن
نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، تقارير تحدثت عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وقال مكتب حمدوك في صفحته الرسمية عبر (فيسبوك): "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع المكتب: "نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".

ويأتي ذلك في وقت يعقد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اجتماعا طارئا لبحث التطورات، بعد تقارير تحدثت عن إصرار حمدوك على الاستقالة.

ويحاول الاجتماع دراسة مقترحات بغية تقديمها لحمدوك لثنيه على الاستقالة، لمنع تدهور الأوضاع في البلاد، التي تشهد أزمة سياسية منذ أكتوبر الماضي. 

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