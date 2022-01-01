قلقيلية: إصابة 4 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات اندلعت، اليوم السبت، بين أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت بعد انطلاق مسيرة من وسط كفر قدوم نحو شارع القرية المغلق منذ قرابة 19 عاما، حيث أطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين.وتنظم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية أبرزها كفر قدوم.وانطلقت مسيرة كفر قدوم مطلع يوليو تموز عام 2011 للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومين أسبوعيًا.وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.