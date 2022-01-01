اشتية: نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش ونطالب بالإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوما.وقال اشتية إن الأسير أبو هواش في وضع صحي حرج، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.