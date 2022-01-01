نادي الأسير: أطباء يؤكدون أن الأسير أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

رام الله - دنيا الوطنأفاد جواد بولس، محامي نادي الأسير الفلسطيني، أن الأطباء يؤكدون أن الأسير المضرب عن الطعام، هشام أبو هواش، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.وبحسب المحامي بولس، فإن الأطباء أوضحوا أن حالة أبو هواش حرجة للغاية، وأن الطاقم الطبي بالمستشفى يرفض تزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحيف له.ويخوض أبو هواش اضراباً عن الطعام منذ 138 يوما على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.المقاومة الفلسطينية تهدد بدورها بتصعيد الأوضاع الميدانية في حال استشهاد الأسير هشام ابو هواش، حيث أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنه اذا استشهد أبو هواش ستعتبر ذلك عملية اغتيال.