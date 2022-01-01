هل سيرد جيش الاحتلال على اطلاق الصاروخين من قطاع غزة؟





وكان اعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم السبت، اطلاق صاروخين اثنين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل غوش دان غرب تل أبيب.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن جلسة تقييم الوضع الأمني في الجيش الإسرائيلي انتهت، لافتا إلى أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قدم سلسلة من مسارات الرد.وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي، سيقرر الليلية، ما إذا كان هناك رد على إطلاق الصاروخين.من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "في الجيش الإسرائيلي يناقشون، كيف نرد على الإهانة بعد إطلاق الصواريخ، وفي ذات الوقت كيف نتجنب التصعيد.