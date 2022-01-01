الشيخ: طالبنا الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسير أبو هواش فوراً

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية، طالبت الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش فوراً.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن السلطة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته.وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم السبت، حذرت من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه: إن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، نتيجة اضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، خاصة أنه يدخل في حالة فقدان للوعي بشكل متقطع، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.