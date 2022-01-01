(كشفان جديدان).. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

كما أشارت إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/1).

وأكدت أهمية التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط.



