(كشفان جديدان).. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن كشفين جديدين، فيما يتعلق بآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.
وقالت إن السفر سيكون من كشف المسافرين والجوازات المصرية، المتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/1).
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كما أشارت إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/1).
وأكدت أهمية التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط.
ومواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:
- الأحد 1/2: فحص الحافلتين (3+4).
- الإثنين 1/3: فحص الحافلتين (5+6).
- الثلاثاء 1/4: فحص الحافلتين (7+8).
- الأربعاء 1/5: فحص الحافلتين (9+10).
وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.
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