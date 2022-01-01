شؤون فلسطينية

العام الحالي سيشهد انطلاقة حقيقية للإعمار.. "الأشغال" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المدن المصرية

العام الحالي سيشهد انطلاقة حقيقية للإعمار.. "الأشغال" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المدن المصرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، إنه خلال اليومين السابقين تم صرف ما يقارب 8 مليون دولار لكل اللاجئين المتضررين، والصرف تم وما زال من قبل وكالة الغوث للفئة المتضررة ضرراً يزيد عن 1000 دولار.

وتابع في تصريح لإذاعة (الأقصى) أنه "من خلال متابعتنا مع وكالة الغوث سيتم الصرف لجميع المتضررين اللاجئين من قبل الوكالة".

وأضاف سرحان: بخصوص المواطنين "غير اللاجئين" أنجزنا جزء كبير منهم ونعمل على استكمال المتبقين، والأضرار الجزئية البليغة تُقيّم من 1000 دولار إلى 17 ألف دولار تقريباً وأحياناً أكثر.

وشدد على أنه "ببداية شهر آذار/مارس القادم باعتقادي أن الجميع سيصله تعويضه من الفئات المتضررة والذين قُيمت أضرارهم بضرر جزئي بليغ".

وأردف: "في النصف الثاني من شهر يناير الحالي سيتم البدء بأعمال الإعمار ونحن حالياً نقوم بترتيب الأسماء مع الوكالة.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان "من لم يتم تعويضه من الوكالة، سيتم تعويضه من خلال المنحة القطرية، حيث سيتم تعويض كافة المواطنين الغير لاجئين سواءً العمارات المشتركة وغيرها".

وشدد على أنه خلال العام الحالي ستكون انطلاقة حقيقية للإعمار إن شاء الله وحسب الموجود وما نراه أقول ذلك، ما لم يحدث شيئاً آخر في الغيب لا قدر الله.

ولفت إلى أنه بخصوص المشاريع المصرية تم تقسيمها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة إزالة الركام والمرحلة الثانية هي مرحلة إعادة الإعمار، والعمل في المشاريع المصرية في القطاع يجري بوتيرة سريعة.

أما بخصوص المدن المصرية الثلاثة، قال سرحان: هي مدينة دار مصر 3 في منطقة الأمريكية، ومدينة مصر 2 غرب الكرامة، ومدينة دار مصر1 في منطقة الزهراء وكل مدينة من هذه المدن تزيد عن 600 وحدة سكنية.

وشدد على أن العمارات ستكون في المدن المصرية مكونة من 8 طوابق لكل عمارة و4 شقق لكل طابق، والتقسيم الداخلي يُراعي الخصوصية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع بخصوص المنحة المصرية، شدد على أنه يسير بشكل جيد، وبخصوص الكباري المتوقع بناءها، ما زلنا في وضع التصميمات الخاصة لها، خاصةً في ظل وجود مناطق مزدحمة سكانياً، وتم تكليف مكتب هندسي فلسطيني بذلك، والموضوع تحت الدراسة حتى الآن.

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