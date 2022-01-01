الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء

رام الله - دنيا الوطندعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين لضمان "سلامة" الرحلات الجوية الإنسانية.وقال ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان " تعرضت أجھزة الاتصالات في مطار صنعاء لمشاكل فنیة" موضحا أنه "طوال فترة 18 شھراً الماضیة، أبلغت أطقم الرحلات الجویة الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقل لم یتمكنوا فیھا من الاتصال ببرج المراقبة الجویة في مطار صنعاء أو كانت الاتصالات غیر واضحة – یحتمل أن یكون ھذا الوضع خطیرا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وبحسب البيان فإن الهيئة العامة للطیران المدني والأرصاد في صنعاء "عملت على شراء أجهزة المراقبة في عام 2019" ووافقت الأمم المتحدة على نقلها.لكن خلیة الإجلاء والعملیات الإنسانیة التابعة للتحالف بقیادة السعودیة "لم تأذن" لعملية نقل الأجهزة، "مشيرة إلى الحاجة لموافقة الحكومة اليمنية".وأكد غريسلي "أناشد الحكومة الیمنیة بصورة عاجلة أن تسمح باستیراد الأجھزة، والتي تم التحقق من محتویاتھا من قبل خلیة الإجلاء والعملیات الإنسانیة في كانون الاول/ دیسمبر 2021".وبحسب الأمم المتحدة فإن "الأجھزة ضروریة لضمان استخدام مطار صنعاء للرحلات الجویة الإنسانیة، وبالتالي، استمرار العملیات الإغاثیة في الیمن".