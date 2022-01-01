إسرائيل: تحذيرات من اكتظاظ المستشفيات بمرضى (كورونا)





وقال في سياق حديث مع قناة (كان): إن ذلك سيؤدي إلى تقليص عدد العلاجات والعمليات الجراحية غير المستعجلة.





يشار الى ان الجهاز الصحي في إسرائيل يحتاج إلى تمويل لإضافة 400 سرير آخر.



وفي غضون ذلك رصدت في إسرائيل، 3000 إصابة بفيروس (كورونا) في أقل من 24 ساعة.



ويُستشف من أرقام وزارة الصحة، أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.2 %.



رام الله - دنيا الوطنحذر منسق شؤون جائحة (كورونا) في إسرائيل، سلمان زرقا من توقعات حول ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) مما سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات بمرضى (كورونا) في غضون أسبوعين الى ثلاثة وخاصة في الأقسام الباطنية والعناية المكثفة و(كورونا).