السودان: البرهان يحذر من "مُهددات وجودية"

رام الله - دنيا الوطنحذّر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، من أن "هناك أزمات تحيط بالوطن وهي مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها".وقال في كلمته بمناسبة استقلال السودان، إن "التنازع حول السلطة والانفراد بها، وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس، يوجب علينا جميعاً تحكيم صوت العقل"، وفق ما نقلت قناة (الشرق للأخبار).واعتبر أن السبيل الوحيد للحكم هو "التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات"، وجدد تأكيده على التمسك بـ"المُمسكات الوطنية، وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب".وأشار إلى ضرورة العمل الجاد لـ"المحافظة علـى الفترة الانتقالية، ونجاحها واستكمال مهامها، ومواصلة مسيرة السلام".وأشار إلى "ضرورة بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد، يفٌوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد".