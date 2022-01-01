قيادي بـ (الجهاد): قوى المقاومة بفلسطين تشهد تحولاً نوعياً بفضل جهود ودعم قاسم سليماني

رام الله - دنيا الوطنأكد د.يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، أن ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس التي حدثت في مثل هذه الأيام في العراق، "سوف تُزهر نصراً وتفتح للأجيال طريقاً يضيء ليل المنطقة المتسربل بسواد التطبيع وسحب التآمر المسمومة".وقال في تغريده له اليوم السبت: إن الوقائع تؤكد أن قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة، "باتت بفضل الله أولاً، ثم بفضل جهودهما وجهود المقاومين الابطال في سرايا القدس وكتائب القسام وكافة الاذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين والمنطقة تشهد تحولاً نوعياً في مسار تراكم قدراتها وباتت تشكل اليوم نهجاً وخطاً أصيلاً، يمثل أملاً لشعوب المنطقة للتخلص من كيان العدو الصهيوني، والهيمنة الغربية الاستعمارية".وتابع: "عهداً ووعداً، أن فلسطين وشعب المقاومة لن ينسيا المواقف البطولية، والتضحيات العظيمة لسليماني والمهندس، ولكل الشهداء البررة من أجل فلسطين والقدس".