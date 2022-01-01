شؤون فلسطينية

بلدية غزة تشرع باستكمال الصيانة المؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان

بلدية غزة تشرع باستكمال الصيانة المؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة  باستكمال الصيانة المؤقتة للشوارع التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي في شهر مايو الماضي بعد توفير المواد اللازمة لأعمال الصيانة بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وذكرت البلدية أنه سيتم صيانة المناطق التي تضررت من العدوان بعد توفر الكميات اللازمة للصيانة، حيث سيتم استخدام نحو 24 ألف متر مربع من بلاط الإنترلوك الخاص بالشوارع بسمك 8 سنتيمتر، و 1500 متراً مربعاً من البلاط بسمك 6 سنتمتر، ونحو 11 ألف طن من مادة البسكورس، و 3100 متر طولي من حجر الجبهة.

وبينت أن أهم المناطق التي سيتم صيانتها: شارع عمر المختار مقابل برج الشروق، والمنطقة المجاورة لملعب فلسطين، وشارع عز الدين القسام شمال مستشفى الشفاء، والمنطقة المقابلة لحسبة الأسماك ( برج هنادي )، والمنطقة المقابلة لفندق المشتل من الجهة الشمالية في شارع صلاح خلف، وشارع صلاح الدين بالقرب من آبار الصفا ( مفترق القرم ) وبالقرب من مفترق دولة  بحي الزيتون.

وأضافت أنه سيتم أيضاً صيانة  شارع يافا مقابل مسجد المحطة، وشارع خليل الوزير ، وفي شارع بغداد في حي الشجاعية بالقرب من مدرسة حطين ومقبرة التوينسي ومسجد التوفيق، وشارع الأقصى  ( الصناعة ) بالقرب من تقاطع شارع بيروت وإلى الشمال من تقاطع شارع عون الشوا، وشارع مازن فقها، بالإضافة إلى شارع عون الشوا مقابل مدرسة الراهبات الوردية.

وتابعت أن الأعمال ستشمل أيضاً؛ شارع  جمال عبد الناصر (الثلاثيني) مقابل مقر النيابة  العامة وفي منطقة غرب دوار أنصار، وشارع شارل ديغول مقابل قصر الحاكم، وشارع القدس إلى الشمال من دوار أنصار، وشارع الجزائر، ,في شارع الكرامة  مقابل منطقة المنطار شرق المدينة، وشارع المغربي، بالإضافة إلى ميدان الصحافة ( برج الجوهرة  ) وشمال مفترق الشعبية، وشارعي القبة والمنطار شرق حي الشجاعية.  

وذكرت البلدية أن تأخر استكمال الصيانة المؤقتة في المناطق المذكورة في المدينة يعود لعدم توفر المواد اللازمة للصيانة من مادة البسكورس وبلاط الإنترلوك وخلافه من مواد الصيانة.
ودعت البلدية كافة المنظمات الدولية لضرورة التدخل العاجل لإعادة إعمار المناطق والمرافق التي تضررت من العدوان بشكل دائم لمنع تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.

يذكر أن العدوان الأخير قد ألحق أضراراً كبيرة وواسعة في البنية التحتية والمرافق الخدماتية في المدينة أدت لقطع وإغلاق الشوارع الرئيسة والحيوية، وقامت البلدية بإعادة فتحها وإجراء صيانة عاجلة مؤقتة وأولية لها لحين توفر مشاريع لإعادة إعمارها بشكل كامل.

 وكانت بلدية غزة قد أجرت أعمال صيانة أولية وعاجلة لبعض المناطق عقب العدوان ومنها: شارع عمر المختار من مجمع أبو خضرة الحكومي وحتى مفترق السرايا، وشارع الوحدة من تقاطع شارع فلسطين وحتى تقاطع عبد القادر الحسيني، وشارع الثورة، وشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني) بالقرب من الجامعات، وتقاطع شارع عون الشوا (8) مع شارع الرشيد.

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