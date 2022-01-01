شؤون فلسطينية

فيديو.. مشاهد لحظة إطلاق الصاروخين من غزة نحو تل أبيب

فيديو.. مشاهد لحظة إطلاق الصاروخين من غزة نحو تل أبيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من غزة نحو تل أبيب صباح اليوم السبت.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

وكشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم السبت، أن الصواريخ التي انطلقت من القطاع صباح اليوم كانت "نتيجة الأحوال الجوية".

وأضاف وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى)، أن إطلاق الصواريخ لم يكن في إطار الصواريخ التجريبية، و"جاري متابعة الأمر من طرف المقاومة".


 


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