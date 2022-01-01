فيديو.. مشاهد لحظة إطلاق الصاروخين من غزة نحو تل أبيب

نشر موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من غزة نحو تل أبيب صباح اليوم السبت.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.



