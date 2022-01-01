قناة إسرائيلية: مصر تتوسط لمنع التصعيد وغزة تستعد لردٍ من الجيش

رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي، حيزي سيمانتوف، من (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مصر تتوسط لمنع التصعيد في القطاع، في وقت يستعد فيه لرد إسرائيلي.ووفق الصحفي، فإن الوسطاء المصريين قالوا لحركة حماس: إن "إسرائيل لا تقتنع بهذه الحجج القديمة، قدموا دليلاً على أن الصواريخ خرجت بفعل الطقس".وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قالت إن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، سيعقد جلسة لتقييم الوضع بعد إطلاق الصواريخ من غزة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش قولهم: إن "الادعاءات بأن إطلاق الصواريخ كان (غير متعمد) هي غير مقنعة".وكشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم السبت، أن الصواريخ التي انطلقت من القطاع صباح اليوم كانت "نتيجة الأحوال الجوية".وأضاف وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى)، أن إطلاق الصواريخ لم يكن في إطار الصواريخ التجريبية، و"جاري متابعة الأمر من طرف المقاومة".وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.