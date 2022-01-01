شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت،  إجراء 744 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، راصدة 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأشارت الوزارة إلى تعافي 150 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما يوجد ست حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين  190427 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1470 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 187251 حالة.

كما بلغ إجمالي الوفيات 1706 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة،  1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 543211 شخصاً.

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