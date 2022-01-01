"الداخلية" بغزة: 6173 مغادراً و8045 وافداً عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (26 وحتى 31 ديسمبر 2021).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 6173 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8045.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6095 مواطناً و39 أجنبياً، و39 من فلسطيني أراضي عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر المعبر توزعت بين 7968 مواطناً، و43 أجنبياً، و34 من فلسطينيي أراضي عام 48.