الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في القدس والخليل





كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من بلدة اذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد اسليمية، وأكرم القيسي، واسماعيل اطميزي، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده في ساحات المسجد الأقصى المبارك.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الشاب أنس عمر كنعان، أثناء تواجده في الأقصى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا السيلة الحارثية، وداهمت عدة أحياء، وكثفت من تواجدها العسكري، ونصب الحواجز جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، ومركة، وعنزة، وجبع.ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال اغلاق شارع جنين- نابلس من حاجز "شافي شمرون"، حتى مدخل سيلة الظهر جنوب جنين، بالقرب من مستوطنة (حوميش) المخلاة، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، الذين ينتشرون بشكل مكثف على الشارع المذكور.وكان المستوطنون، قد هاجموا أمس الأول، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس، قرب مداخل بلدات سبسطية وبرقة وبزاريا، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.