شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويفقد الوعي بشكل متقطع

هيئة الأسرى: أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويفقد الوعي بشكل متقطع
الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، حسن عبد ربه في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، نتيجة اضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، خاصة أنه يدخل في حالة فقدان للوعي بشكل متقطع، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأشار عبد ربه إلى إنّ أبو هواش فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وكان وفد طبي من وزارة الصحة أكد أول أمس الخميس أن الحالة الصحية للأسير هواش حرجة للغاية، وأن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.

جاء ذلك خلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة مي الكيلة، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش.

وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.

وتابع: حاولنا الحصول على الفحوصات الطبية التي أجريت للأسير أبو هواش، وتمكنا من الاطلاع على آخر الفحوصات التي أجراها وكانت في 16 كانون الأول الجاري، حيث تبين وجود نقص في ملح البوتاسيوم وارتفاع في أنزيمات الكبد، ولم تجر له أي فحوصات أخرى منذ ذلك التاريخ.

وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذه عدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.

يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في القدس والخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في القدس والخليل

مصدر في المقاومة يكشف سبب إطلاق الصاروخين من القطاع صباح اليوم

مصدر في المقاومة يكشف سبب إطلاق الصاروخين من القطاع صباح اليوم

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل &#34;غوش دان&#34;

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل "غوش دان"

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

منوعات

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

شاهد: غادة عبدالرازق &#34;لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري&#34;

شاهد: غادة عبدالرازق "لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري"

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

عربي

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية