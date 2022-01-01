مصدر في المقاومة يكشف سبب إطلاق الصاروخين من القطاع صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم السبت، أن الصواريخ التي انطلقت من القطاع صباح اليوم كانت "نتيجة الأحوال الجوية".وأضاف وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى)، أن إطلاق الصواريخ لم يكن في إطار الصواريخ التجريبية، و"جاري متابعة الأمر من طرف المقاومة".وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.وقال مكتب شرطة تل أبيب: إن الشرطة الإسرائيلية تلقت أنباءً عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.