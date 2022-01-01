شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت،  لحظة سقوط الصاروخين الذين أطلقا من غزة، في قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

وقال مكتب شرطة تل أبيب: إن الشرطة الإسرائيلية تلقت أنباءً عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.


 


 


أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في القدس والخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في القدس والخليل

هيئة الأسرى: أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويفقد الوعي بشكل متقطع

هيئة الأسرى: أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويفقد الوعي بشكل متقطع

مصدر في المقاومة يكشف سبب إطلاق الصاروخين من القطاع صباح اليوم

مصدر في المقاومة يكشف سبب إطلاق الصاروخين من القطاع صباح اليوم

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل &#34;غوش دان&#34;

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل "غوش دان"

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

منوعات

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

أنغام تكشف عن موعد إعتزالها الفن

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

موعد إستكمال إيمي سمير غانم أعمالها الفنية.. حسن الرداد يكشف

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد إصابتها وعائلتها بفيروس (كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

شاهد: غادة عبدالرازق &#34;لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري&#34;

شاهد: غادة عبدالرازق "لو كنت مكان شيرين لاعتزلت الفن ومحلقتش شعري"

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

بعد تعرضه لحادث سير مروع.. ما آخر التطورات الصحية لمصطفى قمر؟

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنان لبناني شهير يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

عربي

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية