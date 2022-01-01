شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.





يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.





وقال مكتب شرطة تل أبيب: إن الشرطة الإسرائيلية تلقت أنباءً عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.















