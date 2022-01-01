"المرور" بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، حالة الطرق لهذا الصباح اليوم السبت.وقالت: إن هناك حركة مرورية هادئة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، مشيرة إلى تأثر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي يصحبه سقوط زخات متفرقة من الأمطار، لذا عزيزي السائق يتوجب عليك السير بحذر وعدم السرعة تفاديا للانزلاق والتسبب بحوادث سير، بسبب تجمعات مياه الأمطار الموجودة على الطريق.كما نوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأشارت إلى إعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة "محيط برج الجوهرة" بشكل جزئي.