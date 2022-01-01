الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-8 13-8 13-8 بيت لحم 13-8 13-8 13-8 رام الله والبيرة 12-7 12-7 12-7 طولكرم 18-12 18-12 18-12 نابلس 14-9 14-9 14-9 قلقيلية 18-12 18-12 18-12 جنين 17-9 17-9 17-9 سلفيت 13-8 13-8 13-8 طوباس 18-10 18-10 18-10 روابي 13-9 13-9 13-9 الخليل 12-7 12-7 12-7 غزه 19-13 19-13 19-13 أريحا 21-13 21-14 21-14 خانيونس 19-13 19-13 19-13 الأغوار الشمالية 19-11 19-12 19-12 رفح 20-12 20-12 20-12

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية حيث يستمر الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر:1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .2- التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤية الأفقية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي