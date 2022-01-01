شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط  زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط  زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط  زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية حيث يستمر الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط  امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر:

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .2-  التزحلق على الطرقات.  3- تدني مدى الرؤية الأفقية .                  

      درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 13-8 13-8 بيت لحم 13-8 13-8 13-8
رام الله والبيرة 12-7 12-7 12-7 طولكرم 18-12 18-12 18-12
نابلس 14-9 14-9 14-9 قلقيلية 18-12 18-12 18-12
جنين 17-9 17-9 17-9 سلفيت 13-8 13-8 13-8
طوباس 18-10 18-10 18-10 روابي 13-9 13-9 13-9
الخليل 12-7 12-7 12-7 غزه 19-13 19-13 19-13
أريحا 21-13 21-14 21-14 خانيونس 19-13 19-13 19-13
الأغوار الشمالية 19-11 19-12 19-12 رفح 20-12 20-12 20-12

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل &#34;غوش دان&#34;

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل "غوش دان"

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

نتائج الاستفتاء: البرغوثي الأكثر تأثيراً.. العالول نائباً لرئيس حركة فتح.. والدعاليس الأبرز بقطاع غزة

نتائج الاستفتاء: البرغوثي الأكثر تأثيراً.. العالول نائباً لرئيس حركة فتح.. والدعاليس الأبرز بقطاع غزة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية