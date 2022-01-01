جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل "غوش دان"

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.





وقال مكتب شرطة تل أبيب: إن الشرطة الإسرائيلية تلقت أنباءً عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

يتبع..



أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن الجيش يفحص أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة، وسقوطها في البحر قبالة سواحل "بات يام".يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.