شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل "غوش دان"

جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل "غوش دان"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، فيما لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن الجيش يفحص  أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة، وسقوطها في البحر قبالة سواحل "بات يام".

يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة (كان) إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

وقال مكتب شرطة تل أبيب: إن الشرطة الإسرائيلية تلقت أنباءً عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

يتبع..


أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

شاهد: لحظة سقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في أول أيام العام الجديد

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

الطقس: منخفض جوي يضرب فلسطين اليوم ويستمر حتى الاثنين

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

نتائج الاستفتاء: البرغوثي الأكثر تأثيراً.. العالول نائباً لرئيس حركة فتح.. والدعاليس الأبرز بقطاع غزة

نتائج الاستفتاء: البرغوثي الأكثر تأثيراً.. العالول نائباً لرئيس حركة فتح.. والدعاليس الأبرز بقطاع غزة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية