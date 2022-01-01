"الثقافة" تنعى الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر الفلسطيني، خالد أبو خالد، الذي وفاته المنية، يوم الجمعة، في العاصمة السورية دمشق عن عمر ناهز 84 عاما.من جهته، قال الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن الثقافة الفلسطينية والعربية خسرت رمزاً من رموزها وعلما من أعلامها الثقافية والوطنية".وأضاف: "أبو خالد الذي خبرته المواقع ومواطن فعل النضال والكفاح سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال التي حفظت شعره الوطني الذي علقته فلسطين على مداخل مخيماتها كي تظل حية في ذاكرتنا".وتابع أبو سيف: "إن الشاعر الكبير المناضل خالد أبو خالد، رهن فعله وقوله من أجل قضية شعبنا ومن أجل خلاصه من الاحتلال وظل على قيد الكلمة المقاتلة حتى آخر لحظة في وعيه وفكره".وتقدم أبو سيف من عائلته ومن جموع المثقفين وأخوة ورفاق مسيرة الراحل الكبير بالتعازي والمواساة.